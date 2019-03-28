Москва, 28 марта, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Безусловно, решение правительства Турции о возможной отмене загранпаспортов для поездок российских туристов в эту страну положительно отразится на турпотоке российских туристов. В настоящее время только в Калининградской области почти всё население региона имеет загранпаспорта. По остальным регионам ситуация значительно отличается от 10% в регионах до 40−60% (по разным оценкам) в Москве и Санкт-Петербурге, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Зайцева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

«К тому же время на оформление загранпаспортов в регионах стало увеличиваться. Так, в Московской области в начале 2018 года на это уходило от двух до пяти месяцев — это, не считая очередей и сложностей с оформлением материалов на получение загранпаспорта», — отмечает эксперт.

Всё это создало отложенный спрос со стороны тех, кто хотел бы выехать за рубеж, в частности в Турцию, но, столкнувшись с такими проблемами, откладывал поездку. На увеличение турпотока также влияет рост неудовлетворенности граждан РФ соотношением цена-качество на отечественных курортах. Условий для отдыха маленьких детей так и не создано — так и нет развитой анимации, досуга детей и подростков российские курорты предложить пока еще не могут.

«При этом внутренний туризм навряд ли будет убыточен из-за «без визы» с Турцией. Так как доля граждан, которые по разным причинам не выезжают за рубеж, всё равно останется высокой. Но недополучить прибыль российские курорты, на которую рассчитывали, это вполне могут.

Многое будет зависеть от маркетинговой политики — определения цены на турпакеты не исходя из своих «финансовых аппетитов», а исходя из рыночной конъюнктуры (соотношения спроса и предложения), и стратегии продвижения услуг, программ потребительской лояльности и т. п.», — пояснила Зайцева.

Что касается конкуренции, то российские отели чаще анализируют поведение прямых конкурентов из одного и того же региона. Опыт Турции чаще учитывается как ориентир из будущего. Всё же в РФ условия государственной поддержки туризма и гостиничной отрасли существенно отличаются. Нет такого субсидирования авиаперелетов, льгот по налогам в гостиничной индустрии и т. д. Да и обеспечить повышение сервиса российские отели могут, но не в их власти снизить стоимость транспортной составляющей турпутёвки (авиабилетов, ж/д билетов и т. д.)

«Необходима реальная государственная поддержка развития внутреннего туризма и, прежде всего, в части сокращения стоимости проезда к месту отдыха, и, по возможности, представление налоговых и иных льгот гостиницам хотя бы тем, кто ориентирован на детский отдых и лечение, лечение пенсионеров и других социально значимых групп населения», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям России могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним российским паспортам. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями туристической сферы в Аланье.

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