Сеул, 28 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Представители Nonghyup Bank выделили студентам из Университета Донгук 30 млн вон (~$26 354) на создание видеороликов и фильмов о сельском хозяйстве и сельской местности. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Ректор университета Донгук Юн Сон И и глава сельскохозяйственного банка Nonghyup Bank Ли Дэ Хун совместно обсудили создание видеороликов и фильмов, которые будут направлены на повышение осведомленности молодежи всей страны о сельском хозяйстве и сельской местности.

Согласно СМИ, студенты, обучающиеся на факультете кинематографии, будут посещать сельские районы страны, а также фермы в течение двух семестров чтобы зарисовать и создать свои будущие шедевры.

«Студенты смогут посетить сельские районы нашей страны, после чего создадут фильмы и ролики, которые внесут вклад в развитие наших районов и сельского хозяйства в целом. Я надеюсь, что благодаря сотрудничеству с университетом Донгук у нас все получится», — сообщил глава сельскохозяйственного банка.