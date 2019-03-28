Ереван, 28 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. 27 марта в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе представления отчетности по исполняемости программы правительства на 2018 год, в частности, заявил: «Подводя итоги деятельности правительства за первые три месяца текущего года, мы пришли к выводу, что доходная часть бюджета на 2019 год будет перевыполнена на 40 млрд. драмов, порядка 90 миллионов долларов».

По мнению премьер-министра, это значит, что правительство перевыполнит доходную часть бюджета на 2019 год, которая был ранее одобрена Национальным собранием.

Четверть этой суммы правительство намерено выделить на развитие регионов. Также Пашинян рассказал о ближайших планах.

«Мы намерены с 1 июля повысить зарплаты военнослужащим на 10%, а с 1 сентября — учителям. Также собираемся отремонтировать 303 километра республиканских дорог», — сообщил премьер-министр Армении.

Пашинян подчеркнул, что дополнительные деньги в бюджет поступали благодаря сотрудничеству граждан с правительством. Жители республики стали требовать чеки при покупках. Таким образом, в 2018-м было напечатано на 65 миллионов чеков больше, чем в предыдущем году.

По данным армянской прессы, эти данные были приятным сюрпризом и для самого Пашиняна. Согласно внутренним исследованиям, увеличение дополнительных доходов является результатом борьбы с тенью и политики, проводимой Комитетом государственных доходов. Согласно данным газеты «Факт», председатель Комитета государственных доходов является одним из немногих чиновников, чьей работой премьер-министр полностью доволен.

Что касается инструментария, то продуктивной деятельности комитета способствует довольно высокий уровень цифровизации, который позволяет идентифицировать сферу или компании, которые считаются более рискованными. По словам представителей власти, вторым обстоятельством, которое будет способствовать сбору дополнительных государственных доходов, является формирование диалога между гражданами и правительством.