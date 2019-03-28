Каракас, 28 марта, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Цель нынешней администрации США — не взаимоприемлемая договорённость с Россией, а сдача Россией ключевых политических позиций, остается надеяться, что это понимают в Кремле, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 марта, комментируя обращенный к России призыв президента США «убраться из Венесуэлы».

Дядя Сэм

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы» и что Вашингтон задействует для этого любые методы. В МИД РФ в ответ отметили, что администрации США следует выполнить свои собственные обещания, к примеру, о выводе войск из Сирии, прежде чем требовать, чтобы российские военные покинули Венесуэлу.

«По тому, как реагирует наш президент на американские выпады последних дней — по Венесуэле, Крыму и Азовскому морю, Украине, сирийским Голанским высотам, газовому сотрудничеству России с Европой, — чувствуется, что наши «верхи» всеми силами хотят сохранить возможность урегулирования имеющихся разногласий с США переговорным путём. Думаю, однако, что этого не получится.

Требовать от нас одновременно убраться из Венесуэлы и с берегов Чёрного моря, не мешать Вашингтону и в Европе, и на Украине, согласиться с признанием оккупантов суверенными хозяевами части Сирии и одновременно отказаться признавать свободную волю наших собственных соотечественников в Крыму и в Донбассе — это явно перебор. Более того, такой нахрап говорит о том, что цель нынешней администрации США — не взаимоприемлемая договорённость с Россией, а сдача нами ключевых политических позиций.

Такая сдача, если она, не дай бог, состоится, приведёт к крушению всей современной российской политической конструкции. Надеюсь, в Кремле это понимают. Мы, простые российские граждане, понимаем и готовы продолжать борьбу», — отметил Михаил Демурин.