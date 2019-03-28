Ярославль, 28 марта, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Директор принадлежащего мэрии Ярославля АО «Яргорэлектьротранс» Ильхам Худиев задержан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

City-yaroslavl.ru Ильхам Худиев

Ему инкриминируют дачу взятки в размере 300 тысяч рублей. Кому и за что давал взятку директор, пока неизвестно.

Худиев был назначен директором «Яргорэлектротранса» в 2016 году при прошлом мэре города Владимире Слепцове. После прихода Владимира Волкова он сохранил эту должность.