Канберра, 28 марта, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Австралии произошёл удивительный случай: участник лотереи приобрёл два из трёх выигрышных билетов и стал миллионером. Об этом сообщает австралийское новостное издание The Age.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

Имя победителя не называется, однако известно, что мужчина живет в Мельбурне; он приобретал лотерейные билеты Oz Lotto на протяжении 30 лет. Призовой фонд лотереи составил 70 миллионов долларов, которые были разделены между тремя выигрышными билетами. Два из них приобрёл мужчина, который в одночасье разбогател на 46,6 миллионов долларов. Примечательно, что за три десятилетия мужчина потратил на покупку лотерейных билетов свыше 30 000 долларов.

Мужчина планирует купить себе новый дом, отправиться в путешествие, поделиться деньгами с семьей и уволиться с работы.

В прошлом году один из участников лотереи выиграл 55 миллионов долларов, однако пришёл за деньгами через 175 дней — если бы прошла ещё неделя, результат был бы аннулирован, а мужчина остался бы без своего приза.