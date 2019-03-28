Минск, 28 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта судья Минского городского суда Елена Муренцова вынесла решение: отказать учредителям общественной организации «Бессмертный полк» в удовлетворении жалобы на действия главного управления юстиции Мингорисполкома, дважды отказавшегося регистрировать учреждённую в 2018 году организацию. Решение может быть обжаловано в суде второй инстанции, однако представители белорусского гражданского общества не питают иллюзий: там тоже сошлются на формальные основания и станут на сторону ГУЮ Мингорисполкома.

ИА REGNUM Учредители минской общественной организации «Бессмертный полк»

Решение регистрирующего органа в Мингорсуде пытались обжаловать Генрих Симановский, Василий Зеликов, Леонид Школьников и Валерий Драко. Ответчика представляла главный специалист ГУЮ Мингорисполкома Оксана Драчан. До обеда состоялись выступления сторон, изучения материалов дела и прения.

Читайте подробности: Мингорсуд рассматривает отказ в регистрации «Бессмертного полка»

Ближе к концу рабочего дня Елена Муренцова огласила решение. Перед этим она зачитала обстоятельства дела и аргументы сторон. В частности, она отметила, что учредители минской общественной организации «Бессмертный полк» не извещались ГУЮ о новых основаниях отказа в регистрации. В то же время основания для отказа были основаны на действующем законодательстве, а посему обращение учредителей в суд признано «не подлежащим удовлетворению».

«В удовлетворении жалобы на отказ ГУЮ Мингорисполкома в государственной регистрации общественного объединения «Бессмертный полк» отказать», — констатировала Муренцова в своём решении по итогам рассмотрения дела.

Решение может быть обжаловано и опротестовано, сообщила она. Судья также кратко сообщила о мотивах принятия решения, отметив, что при подаче документов на регистрацию ОО «Бессмертный полк» были нарушены статьи белорусского закона об общественных объединениях и инструкции Минюста. При этом статья 59 Конституции Белоруссии, на чём акцентировали внимание податели жалобы, ответчиком нарушена не была.

«Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией, — сказано в статье 59. — Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности».

Ранее на эту тему: Лукашенко просят легализовать «Бессмертный полк»

Муренцова сообщила также, что полная мотивировочная часть судебного решения будет готова позже и с момента её вручения у заявителей будет 15 дней на обжалование. Протокол судебного заседания она пообещала предоставить «не позднее 1 апреля».

Читайте также на эту тему: Лукашенко: «Бессмертный полк» «передрали» с «Беларусь помнит»

ГУЮ Мингорисполкома в лице своего главного специалиста было удовлетворено решением Мингорсуда. Учредители минского «Бессмертного полка» заявили противоположную оценку. Они намерены продолжать добиваться государственной регистрации общественной организации и участвовать в подготовке традиционного шествия в городе-герое Минске на День Победы 9 мая.