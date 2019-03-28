Москва, 28 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Роскомнадзор успокоил российских туристов — персональные данные граждан в визовых центрах надёжно защищены и никуда не утекают. Таковы результаты проверки деятельности международного визового центра VFS, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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«Гражданам, выезжающих за рубеж, нечего бояться. Страхи, если они у кого-то и зародились после публикаций в СМИ, должны исчезнуть», — говорится в официальном сообщении Роскомнадзора.

Уточняется, что проверка на наличие нарушений по защите персональных данных граждан в РФ не обнаружила каких-либо нарушений.

Отмечается, что крупные сервис-провайдеры чётко исполняют свои обязательства по защите персональных данных. Российские туристы могут не волноваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор начал проверку после того, как в СМИ появились сообщения, будто бы VFS передаёт иностранным спецслужбам личные данные российских граждан.

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