Красноярск, 28 марта, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Житель Красноярска, до смерти избивший свою 93-летнюю бабушку, являвшуюся жительницей блокадного Ленинграда, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 марта, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

(сс) sabinevanerp Беспомощность

Расследование уголовного дела в отношении красноярца завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным следствия, 28 ноября 2018 года 42-летний мужчина кормил свою 93-летнюю бабушку. В силу преклонного возраста и имеющихся заболеваний она находилась в беспомощном состоянии. Женщина разбила тарелку с едой, уронив её на пол. Разозлившись, внук не менее семи раз ударил её по телу. Жительница блокадного Ленинграда скончалась на месте происшествия от полученных травм грудной клетки. В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года стало известно, что в Перми коллекторы избили 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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