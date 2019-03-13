Уфа, 28 марта, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Работы по «мокрой консервации» Сибайского карьера, где в течение почти полугода продолжается тление руды, сопровождающееся ядовитыми выбросами соединений серы, не привело к ликвидации очагов. Этот факт констатировали члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на заседании в Уфе. Видеозапись опубликована порталом UTV.

(сс) James St. John Карьер

По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть, к сожалению, процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления.

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«Мы обнаружили, и представители УГМК согласились», — уточнил он и добавил, что необходимо убеждать УГМК (Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018, по версии Forbes) продолжать работы по подтоплению.

Член СПЧ Иван Засурский полагает, что если в течение месяца не будет произведено окончательное затопление и паводок будет упущен, то и потушить ничего не удастся. При этом он отметил, что технология ликвидации ЧС, применяемая УГМК, имеет ограничения.

«Есть технологии тушения с помощью азота и другие вещи. Можно с этим справиться — было бы желание. Но та технология, которая выбрана, она, к сожалению, имеет очень ограниченный во времени горизонт применения — воды просто не хватит потом», — прогнозирует он.

В свою очередь, представитель общественной организации «Сибай, дыши» Эдуард Кадыров подтвердил, что имеющиеся очаги задымления затоплены. Однако уровень воды необходимо поднять еще на 70 метров, а работы по подтоплению около 100 метров карьера продолжались с 8 февраля по 26 марта. Таким образом, не исключается, что работы по подтоплению необходимо продолжать.

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«Мы видим, что предприятие готовится к тому, что придется еще порядка 70 м вверх «поднимать» воду. Часть очагов действительно потушена внизу, но насколько будут влиять оставшиеся очаги, покажет время», — добавил Кадыров.

Представитель активистов Диана Филиппова указала, что в течение последней недели газоанализаторы, установленные общественниками на пожертвования жителей Сибая, фиксировали превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы в 64 раза, в то время как официальные лаборатории — не более чем в 10 раз.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, клятвенно заверявший, что очаги тления будут ликвидированы к 20 марта, усомнился в подлинности показаний приборов, установленных активистами. Причем на заседании он не присутствовал.

«У нас сейчас каждый человек берет свой анализатор, купленный в подсобке вьетнамского рынка, приходит и показывает. Вот эта история. После этого начинаются крики, что у нас 64 и так далее», — изложил свою версию событий руководитель республики.

Хабиров напомнил о ситуации, когда датчик активистов оказался неисправен, причем завод-изготовитель позднее определил причину поломки — газоанализатор попросту «отравился». Но врио главы Башкирии призвал не доверять датчикам активистов, которые собирают данные не один раз в два часа, а 1440 каждый прибор в сутки — два датчика делают 2880 замеров качества воздуха в сутки.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе начались еще в ноябре и связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Несмотря на неоднократные требования жителей ввести режим ЧС, власти не видят в этом необходимости. Процесс подтопления карьера начали 8 февраля. С момента начала работ жители рассчитывали на улучшение ситуации со смогом, но этого не произошло. Практически ежедневно в городе фиксируется превышение ПДК диоксида серы и сероводорода в воздухе. Причем цифры превышения ПДК в некоторые дни внушительные — в ряде точек концентрация диоксида серы превышает предельную в 17,4 раза, в некоторых — в 23 раза. 5 марта ПДК по диоксиду серы была превышена на улице Нуриманова в 54 раза.

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В городе постоянно работают врачи республиканских клиник, которые ведут прием в ежедневном режиме, однако никаких обострений хронических заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, врачи не фиксируют, списывая все симптомы сибайцев на ОРВИ.

В феврале 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая. 15 пожилых жителей Сибая — в здравницу «Танып» в Аскинском районе. 11 февраля 30 взрослых с бронхолегочными заболеваниями направили в санаторий «Талкас» Баймакского района, также туда отправились 20 детей с одним из родителей. 15 человек поехали в санаторий «Ассы» Белорецкого района. 20 февраля 250 детей из Сибая приехали в Крым. Вторая группа еще из 250 детей в Крым отправилась 10 марта.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.

Хабиров устанавливал уже несколько сроков решения проблемы в Сибае — до февраля, до 1 марта, до 20 марта и самым крайним назывался день 26 марта.

При этом Сибайский городской суд 13 марта удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал структуры УГМК — Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК) и его сибайский филиал — устранить очаги тления руды в одном из крупнейших карьеров в мире уже до 28 апреля 2019 года.

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Прокуратура требовала от ответчиков в кратчайшие сроки ликвидировать аварийную ситуацию в карьере, отмечая при этом, что предпринимаемые в настоящее время меры «неэффективны и недостаточны». Позицию прокуратуры поддержал и Роспотребнадзор, требуя ускорить процесс ликвидации очагов тления.

Ответчики же утверждали, что в процессе подтопления карьера выбросы уменьшились, а предпринять другие меры ликвидации очагов «технически невозможно».