Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 11:10 — ИА Регнум. С 1 апреля по 1 июля 2019 года будет полностью перекрыто для движения автотранспорта внутреннее кольцо КАД Петербурга на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры. Это необходимо для расширения количества полос в северной части КАД, сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Участок КАД, где будет перекрытие (красным)

"Будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо. Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он добавил, что информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД.

Также будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, смонтирована световая сигнализация, оповещающая водителей об изменившейся дорожной ситуации.

Напомним, в рамках государственного контракта будет осуществлено расширение последнего четырехполосного участка КАД Петербурга до шести полос на участке протяженностью 14,3 км — от транспортной развязки на пересечении с ЗСД до транспортной развязки на пересечении с Приозерским шоссе.

Работы продлятся по ноябрь 2020 года. По их окончании пропускная способность данного участка КАД увеличится с 79 тыс. до 124 тыс. единиц транспорта в сутки.