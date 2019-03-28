Москва, 28 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Госдуме отметили работу политтехнологов Петра Порошенко перед выборами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Видимо, это ноу-хау украинских политтехнологов: «успешный» кандидат должен вызывать смех и жалость)», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Интернет-пользователи высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко. Фото главы государства, сделанное в храме в Тернополе, опубликовал журналист Александр Дубинский. На снимке видно, что пиджак Порошенко топорщится, будто под ним что-то скрыто.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента Украины пройдут 31 марта.