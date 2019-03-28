Ярославль, 28 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Художественный руководитель Волковского театра в Ярославле Евгений Марчелли объяснил слияние с Александринским театром в Петербурге финансовыми причинами. Об этом он рассказал на встрече с труппой театра 28 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volkovteatr.ru Евгений Марчелли

По словам Марчелли, финансирование театра в связи с объединением будет существенно увеличено.

«Я не понимаю, каким образом это кого-то беспокоит. Мы что делаем — оскорбляем память о Федоре Волкове? Мы соединяемся в один национальный, серьезный проект, которому министерство перенаправляет сейчас финансовые потоки. Нам гарантированно увеличивают государственные дотации. Нам в два раза увеличивают постановочные (это уже суммы, прозвучавшие) расходы на год. Нам очень серьезно помогают с площадками. Мы начинаем работать на двух сценах — Александринка и наш. Мы ездим на гастроли к ним, они приезжают на гастроли к нам. У артистов в трудовой книжке появляется запись: артист Первого национального театра России. Естественно, увеличивается материальная финансовая база…», — сказал художественный руководитель театра им. Ф. Г. Волкова Евгений Марчелли.

По словам Марчелли, объединенный театр получит новую площадку в Москве. Это строящаяся вторая сцена МХАТа в Коломенском. По словам Евгения Марчелли, МХАТ отказался от этого объекта. В настоящее время его строительство не завершено.

«Как вы думаете, человеку, который руководит творческой жизнью театра, предлагается такой вариант. Плюс еженедельная работа в Москве на стационаре. Это будет стационарный театр, в котором будут работать два театра. Мы условно разделили таким образом: Александринка дает три спектакля в неделю, мы два спектакля, это пять дней, и два дня — совместные наши проекты. Будет решаться вопрос с жильем, будет строиться целый комплекс, где будут артисты жить. Это огромное вливание государственного капитала», — сказал Евгений Марчелли.

Негативную реакцию ряда представителей культуры Марчелли считает происками завистников, которые также хотели бы получить государственное финансирование, на которое претендует руководство ярославского и санкт-петербургского театров.

«Наши коллеги из мира театра этим возмутились. Кто возмутился? Театр Наций. Потому что он был Театром Наций, а теперь будет Первый национальный. Театр Наций не имеет труппы, а дотации в 5 раз выше, чем нам. И сейчас все поняли, что финансовые потоки чуть-чуть изменятся в этом направлении», — говорит Марчелли.

Марчелли пообещал также, что Министерство культуры выделит деньги на ремонт и техническое переоснащение здания Волковского театра в Ярославле.