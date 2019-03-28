Екатеринбург, 28 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Прямой авиарейс свяжет Екатеринбург и Магадан уже в мае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ptzgovorit.ru Cамолет в небе

По данным перевозчика, полёты будут осуществляться с промежуточной посадкой.

Как следует из официального сайта авиакомпании, первый рейс состоится 27 мая. По тарифу «Промо» перелёт обойдётся в 17 122 рубля, эконом — 19 122, а премиум эконом — 21 622. Время в пути с учётом посадки в Якутске составит 8 часов 30 минут. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов активно лоббировал открытие прямого авиарейса из Екатеринбурга в Магадан. Власти Свердловской области поддержали эту инициативу.

Добавим, на сегодняшний день в Магадан выполняются полёты из Хабаровска, Якутска, Москвы, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Анадыря и некоторых других городов.