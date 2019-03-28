Ростов-на-Дону, 28 марта, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В одной из ростовских школ разгорелся конфликт между ученицей и уборщицей. О нём стало известно после того, как мать школьницы выложила снятое дочерью видео в социальные сети.

(сс) Jordan McDonald Школьница

Елена М. сообщила, что инцидент произошёл 15 марта 2019 года в гимназии № 117, где учится её дочь.

«Уборщицы вместо уборки туалетов выгоняют из школы детей со смартфонами. После уроков в первой смене моя дочь спустилась в холл, уборщица увидела у нее телефон и стала орать: «Уйди отсюда, дрянь такая!» Одновременно к этой уборщице обратились и другие дети с просьбой убрать большого паука из туалетной комнаты, но она стала грубо орать и на них. Затем мимо проходила вторая уборщица и тоже стала орать на ребенка, чтобы та не снимала», — рассказала ростовчанка.

По словам родительницы, сотрудники образовательного учреждения вызвали инспектора ПДН, а ребёнка начали пугать тем, что её заберет полиция. Девочка убежала из школы домой и сообщила маме, что боится возвращаться на занятия.

Мать школьницы вызвал инспектор ПДН для профилактической беседы и попросил женщину, чтобы ребенок не ходил и не снимал, как на неё орут и нападают сотрудники школы. Также ростовчанка пожаловалась на антисанитарию в гимназии, где учится её дочь, несмотря на поборы.

«Ни мыла, ни туалетной бумаги, ни кругов для унитазов, ни полотенец, краны сломаны, ржавые, ледяная вода из крана. И это при том, что со всей школы просят по 300 рублей с каждого ученика в фонд школы и 200 рублей с каждого — в фонд класса ежемесячно. И оба платежа — «на уборку». За 500 тыс. рублей ежемесячно можно было бы и убрать. Как быть? Сколько жалоб написано, но директор и уборщицы на своих местах. Платят штрафы и дальше травят детей, получая за это не только зарплату», — высказалась Елена М.

Оперативно получить комментарий у руководства гимназии не удалось.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года в средней школе № 6 города Красный Сулин произошёл конфликт между пятиклассником и учителем английского языка. Педагог публично унизила и оскорбила ученика.

Очевидцы утверждают, что конфликт разгорелся после того, как под ноги учительницы упала бумажка, отлетевшая от ученика, сидевшего за первой партой. Видео конфликта также попало в социальные сети.

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