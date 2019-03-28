Алеппо, Сирия, 28 марта, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо. Запись последствий атаки доступна для просмотра на видеохостинге YouTube.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

В кадре видны горящие сооружения, слышны взрывы. Запись сделана в темное время суток.

Удар был нанесен 27 марта в 23:00 по местному времени самолетами, находящимися вне воздушного пространства страны. Ракеты были нацелены на объекты в промзоне Шейх-Наджар, гражданский аэропорт Алеппо и селение Джибрин.

Несколько ракет были уничтожены средствами ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал действия израильской стороны необоснованными и неоправданными. Инцидент произошел на фоне недавнего признания Голанских высот территорией Израиля властями США.

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