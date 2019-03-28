Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM. Субмарину проекта 636.3 строят на заводе «Адмиралтейские верфи».

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский»

«Петропавловск-Камчатский» станет первой подлодкой этого проекта, вошедшей в состав Тихоокеанского флота России. Свое имя она унаследовала от атомной ракетной подводной лодки проекта 667БДР «Кальмар», входившей в состав Северного, а затем Тихоокеанского флота СССР и России более 30 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Гребной винт подлодки «Петропавловск-Камчатский»

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие АО «Адмиралтейские верфи»

Ранее было решено обновить неатомные подводные силы Тихоокеанского флота РФ и построить для них серию подводных лодок проекта 636.3, отлично себя зарекомендовавших на других флотах. Заказ получили «Адмиралтейские верфи», которые приступили к этой работе.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий АО «Адмиралтейские верфи»

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония спуска на воду подлодки «Петропавловск-Камчатский»

Врио заместителя главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин выразил надежду, что все заказанные флотом подводные корабли будут готовы вовремя.

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение подлодки «Петропавловск-Камчатский»

Дарья Драй ИА REGNUM Монетки на счастье

«Мы уверены, что адмиралтейцы вовремя выполнят всё, что им поручили, все корабли будут сданы вовремя, и боевая мощь Военно-морского флота усилится. Благодарю вас за вашу работу, надеюсь на тесное взаимодействие, на то, что все задачи, поставленные перед нами министром обороны, Верховным главнокомандующим Российской Федерации, будут выполнены в срок», — заявил вице-адмирал Мухаметшин на церемонии спуска подлодки.

Дарья Драй ИА REGNUM «Петропавловск-Камчатский»

Дарья Драй ИА REGNUM «Петропавловск-Камчатский» уходит со стапеля

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черная дыра».

Дарья Драй ИА REGNUM Фото на память

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, автономность плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека, подводное водоизмещение — около 4 000 тонн. Подлодки вооружаются ракетами «Калибр» и другим современным ракетным и торпедным оружием.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий на фоне подводной лодки «Петропавловск-Камчатский»

Дарья Драй ИА REGNUM Субмарина «Петропавловск-Камчатский» в Петербурге

«В 2019 году лодка будет сдана Тихоокеанскому флоту», — сказал на церемонии генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Врио заместителя главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин

Ранее «Адмиралтейские верфи» построили шесть подлодок данного типа да Черноморского флота России.