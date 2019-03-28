Барнаул, 28 марта, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Каждый уровень чиновников в условиях авторитарной системы боится сказать правду, дабы не испытать гнев начальника, и поэтому врёт — отметил известный алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM скандальную историю с зарплатами сотрудников роддома в Башкирии.

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«К сожалению, это уже феномен некоторой новой информационной реальности, когда кто-то где-то сказал, кто-то пересказал, кто-то присочинил, и это я уже называю контент-анализ публикаций. Это еще усугубляется тем, что каждый уровень чиновников в условиях авторитарной системы боится сказать правду, дабы не испытать гнев начальника, и поэтому врёт…

Так, например, на заседании Медицинской палаты Алтайского края, когда обсуждалась тема зарплаты врачей, то ведущий заседание президент Яков Шойхет попросил чиновников: «Вы можете сказать четко — какая реально зарплата у врача?» Но выступающий чиновник вконец запутал, рапортуя об успешном выполнении указа президента. Но цифры так никто и не понял — то ли это ставка, томли стимулирующие выплаты, то ли это совместительство».

Напомним, после того как в СМИ было обнародовано видео, на котором медики башкирского роддома сопровождают смехом и аплодисментами информацию о размерах зарплат (акушерок — 35,4 тыс. рублей, детских медсестер и младшего медперсонала — 29,5 тыс. и 21,3 тыс. рублей), было заявлено, что увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават произошли ещё до этой скандальной ситуации.

Между тем, по словам одной из санитарок этого медучреждения, заработная плата действительно далека от заявленных цифр. К примеру, у неё после вычета налогов размер заработной платы составляет менее 12 тыс. рублей.