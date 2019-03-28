Воронеж, 28 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. 55 новых ЛиАЗов и ПАЗов переданы Воронежской области 27 марта. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, церемония передачи состоялась территории Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия № 3, в ней, по поручению губернатора Александра Гусева, принял участие руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Воронежской области переданы новые автобусы

В общей сложности в этом году на обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было выделено 350 млн рублей. На эти деньги были приобретены 55 автобусов, все российского производства — ЛиАЗы и ПАЗы.

25 ПАЗов, наиболее востребованных на пригородных маршрутах, а также пять ЛиАЗов предназначены для районов области. 25 ЛиАЗов выйдут на маршруты в областном центре: семь автобусов уже переданы, 18 ожидают передачи.

ПАЗы — автобусы среднего класса, выполнены в междугородней комплектации, имеют мягкий салон, регулируемые сиденья, багажные полки, что значительно повышает комфорт для пассажиров. ЛиАЗы — автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе. Автобусы низкопольные, оснащены оборудованием, поддерживающим режим повышенной безопасности, в том числе видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС.

Александр Десятириков также сообщил, что работа по обновлению парка подвижного состава общественного транспорта в регионе продолжится: в бюджете области на эти цели заложено 130 млн рублей.