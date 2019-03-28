Вашингтон, 28 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН в лице 14 из 15 его членов подверг резкой критике решение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, сообщает 28 марта Al Arabia.

Al-sharq.com Заседание Совета Безопасности ООН

Члены СБ ООН отметили, что подобное решение идет вразрез с резолюцией организации, объявляющей аннексию Голан еврейским государством в 1981 году незаконной. 14 стран призвали Тель-Авив прекратить оккупацию данных территорий, принадлежащих Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты, оккупированные Израилем во время Шестидневной войны 1967 года, за еврейским государством. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны международного сообщества.

Некоторые эксперты считают, что подобное решение направлено на поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2019 года.