Черновцы, Украина, 28 марта, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы обнаружили партию табачных изделий в мешках с углём, заявили 27 марта в пресс-службе государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сообщается на официальном сайте ведомства.

klimkin Сигареты

На границу с Румынией прибыли две фуры под управлением водителей 1985 и 1974 годов рождения. Согласно документам, в грузовиках перевозился уголь твердолиственных пород древесины, однако в мешках оказались сигареты.

После разгрузки фур правоохранителями предстоит подсчитать размер задержанной контрабанды. В ГПСУ отметили, что скорее всего речь идёт о новом рекорде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники Румынии спугнули украинских контрабандистов, которые бросили более 20 тыс. пачек сигарет и переплыли на украинский берег реки Тиса, по которой проходит граница между двумя государствами.

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