Кяхта, Бурятия, 28 марта, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Разваливающееся здание бывшей бани на территории воинской части в Кяхте (Бурятия) будет снесено. Такое поручение, как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии, дал лично министр обороны России Сергей Шойгу.

Egov-buryatia.ru/upr Опасное здание бывшей бани в Бурятии

Просьбу решить вопрос со строением детский омбудсмен Татьяна Вежевич направила первоначально главе Кяхтинского района, а также военному прокурору Кяхтинского гарнизона после того, как оно угрожать жизни и здоровью детей. Один ребенок несколько лет назад получил травму в результате падения на него оконной рамы.

Однако нарушения не были устранены в полном объеме — не все оконные и входные проемы заблокированы и не установлено ограждение, из-за чего здание продолжало нести угрозу. В связи с чем прокуратурой Кяхтинского гарнизона в адрес командира войсковой части внесено представление об устранении нарушений.

Командование войсковой части выразило готовность выполнить демонтаж здания бани силами личного состава. На момент проверки уполномоченным 24 января документы на согласование демонтажа бани не поступили, в связи с чем Татьяна Вежевич обратилась уже напрямую к министру. Сергей Шойгу просьбе внял и дал поручение организовать «в кратчайшие сроки мероприятия в отношении здания». Проще говоря, здание будет демонтировано.