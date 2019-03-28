Калуга, 28 марта, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В Калужской области производство свиней в живом весе во всех категориях хозяйств в 2018 году составило 24,9 тыс. тонн, или 112% к уровню предыдущего года. Об этом сообщили 28 марта корреспонденту ИА REGNUM в областном Минсельхозе.

Сельхозпортал.рф На свиноферме

По данным ведомства, высокими темпами и на современном технологическом уровне развивается отрасль свиноводства в ИП «КФХ «Тоноян А. Э.» Бабынинского района, где общая численность свиней в ближайшее время возрастёт до 32 тысяч голов, в ООО «Рассвет Плюс Юг» (19 тыс. голов), ООО «ТЕВ» (6,9 тыс. голов) Кировского района, в ООО «КФХ Харчевников» Ульяновского района и в ООО «Эртле». Высокими темпами проходит освоение и расширение производственных мощностей свиноводческого комплекса в ООО «Чароен Покпанд Фудс» Дзержинского района, ООО «Экоферма Климовская» Боровского района.

В настоящее время, в Калужской области имеются необходимые условия для дальнейшего развития отрасли свиноводства. Поскольку рынок мяса и мясопродуктов из свинины далек от насыщения, перспективным является реализация охлажденной и переработанной свежей свинины в торговых сетях области.