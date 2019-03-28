Томск, 28 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. На центральной улице Томска глыба льда с крыши упала на пенсионерку с внучкой. Инцидент произошёл днём 28 марта на проспекте Ленина.

Лед

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть женщины, передают томские массмедиа. По сообщениям очевидцев, глыба льда была большой.

«Сначала увидели, что человек лежит без сознания. Был дикий крик, а потом ещё и плач ребенка. Ребёнка быстро люди вытащили из-под льда, а женщина лежала. Прохожие тут же вызвали скорую помощь», — цитирует слова очевидцевvtomske.ru.

Жители соседних домов рассказывают, что снег с крыши скинули где-то месяц назад, но часть глыб всё равно осталась. Их «кое-как немного убрали» лишь после звонков в администрацию района.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Томской области, на место происшествия выехали следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года в Нижнем Новгороде ледяная глыба с крыши упала на мать с двумя детьми. Основной удар пришёлся на коляску, где спал младенец. Женщина не пострадала, а детей доставили в больницу. Девочка получила тяжёлые травмы.

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