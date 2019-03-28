Кабул, 28 марта, 2019, 21:58 — ИА Регнум. 27 марта официальный представитель губернатора провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационные удары по укреплениям боевиков этих террористических организаций на территории нескольких уездов провинции Нангархар.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, в результате операции были уничтожены не только укрытия боевиков, но также и все хранившееся там вооружения.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.