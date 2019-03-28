Симферополь, 28 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В крымской Ялте начал работу всероссийский форум: «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра», передаёт 28 марта корреспондент ИА REGNUM. По информации оргкомитета форума, мероприятие проводится Общественной палатой РФ по инициативе региональных аграрных сообществ Крыма и поддержке структурных подразделениями АККОР Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Республики Дагестан.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино в магазине

«Планируется обсуждение множества вопросов развития отрасли. Возродится ли отечественное виноградарство и виноделие? Станет ли эта отрасль базовой моделью для развития сельских территорий и борьбы с бедностью сельского населения Юга России? Победят ли лоббисты водочной мафии, представленные в Госдуме РФ, инициативы фермеров-виноградарей и виноделов от малого и среднего предпринимательства?», — отметили в оргкомитете форума.

Масштабная дискуссия с участием представителей администрации президента России, Госдумы, членов правительства, а также представителей отечественной науки будет проходить с 28 по 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче крымского винодельческого предприятия «Массандра» из федерального ведения в собственность республики. Затем спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил журналистам, что завод продадут частным лицам.

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