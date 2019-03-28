Бишкек, 28 марта, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Арендная плата за земельный участок, на котором дислоцируется российская военная авиабаза «Кант», расположенная близ столицы Киргизии, будет повышена до $4 млн 791 тысячи (более 309,4 млн рублей) в год. Как сообщает официальный портал правовой информации, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Mil.ru Су-25 на российской военной авиабазе «Кант» в Киргизии

Отметим, что в соответствии с документом, аренда территории под российский военный объект возросла на $291 тысячу (около 18,8 млн рублей) — из-за увеличения площади арендуемого базой «Кант» земельного участка почти на 60 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на территории Киргизии действуют четыре российских военных объекта:

• 999-я авиабаза «Кант» — военный аэродром в одноименном городе, расположенном в 20 км от киргизской столицы, на котором базируются штурмовики Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 МТВ. Действует с 23 октября 2003 года;

• 954-я испытательная база противолодочного вооружения «Каракол» ВМФ России на озере Иссык-Куль;

• 338-й узел дальней связи ВМФ России в селе Чалдовар;

• 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ в Майлы-Суу.

В 2017 года эти принадлежащие России военные объекты вошли в состав единой юридической структуры — «Объединенной российской военной базы».