Москва, 28 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. «Амбивалентность» (18+)

Кинопленка

Даже психбольница может стать местом, где кипят страсти. От обычного безумия до любовного — только один шаг. И столько же обратно. Два врача-психиатра крепко дружат, хотя они очень разные люди. Один — «хороший мальчик», склонный всегда поступать правильно и сверяться с моралью и этикой, для другого все эти материи — кандалы, мешающие свободному научному поиску. Так вышло, что оба полюбили одну женщину. Им ведомы тайны мозга, но смогут ли они справиться со стихией, которая рождается в сердце?

Психологический триллер поставил режиссер Антон Бильжо. Любопытно, что отец режиссера — известный карикатурист Андрей Бильжо — по профессии как раз психиатр.

«Парк развлечений» (16+)

История Ромео и Джульетты вечна, ей суждено повторяться вновь и вновь, в самых неожиданных вариациях. Герои фильма шведских режиссеров Морса Морлинда и Бьёрна Стейна полюбили друг друга, но их родители — владельцы луна-парков, жестоко конкурирующие между собой. Есть ли у влюбленных шанс обрести счастье или все кончится так же, как в самой печальной на свете повести? Ведь парк развлечений только кажется местом бесконечной и безоблачной радости и веселья, а магия может быть и недоброй…

«Мы» (18+)

Можно считать себя самыми добропорядочными людьми на свете, но это не гарантирует от встречи с собственной зловещей тенью. Благополучное темнокожее семейство с детьми приезжает на отдых в коттедж на берегу моря. Ночью их посещают незваные гости — их точные копии. Вот только все эти двойники — совершенно отмороженные маньяки, которые явились вовсе не выпить чаю с плюшками…

Эксцентрический «ужастик» поставил Джордан Пил, получивший в прошлом году «Оскара» за сценарий своего фильма «Прочь», снятого в том же жанре.

«Проклятый дом» (18+)

Тот, кто покупает старое жилье, всегда немного рискует. Иногда это плесень в подвале, скрипящие половицы или осиное гнездо под крышей. А иногда и что-то гораздо более неприятное…

Герои «ужастика» Энди Миттона, отец и сын, приезжают в провинцию, чтобы отремонтировать старый дом, который глава семейства недавно купил. Местные рассказывают, что здесь когда-то жила странная дама, которую в округе считали ведьмой. Вскоре новые хозяева начинают замечать неладное. Похоже, призрак ведьмы здесь и не собирается уступать новым жильцам. Кажется, что с каждой прибитой на место доской он делается только сильнее и злокозненнее…

«100 вещей и ничего лишнего» (18+)

Вещи, вещи, вещи… Они толпой обступают каждого из нас с рождения. Иногда кажется, что прожить без них совершенно невозможно. Ну, а если попробовать? Герои комедии Флориана Давида Фица вписываются в странное и довольно рискованное пари. Друзья начинают свой путь совершенно голыми и среди голых стен, каждый день им разрешено забирать назад только по одной вещи из своего немаленького имущества. Ребятам и так непросто, а тут еще на горизонте появилась симпатичная девушка…

«Пляжный бездельник» (16+)

Поэт по кличке Лунный Пес — типичный представитель богемы. Даже слишком типичный. Все, о чем он способен думать, — это женщины, выпивка и безделье. Самое главное в жизни, по его мнению, — не париться, жить одним днем и срывать цветы удовольствий. Но если он не напишет в срок и не издаст поэму, то не получит наследства, а денежки на беззаботную жизнь не растут на деревьях. Но не растратил ли он среди бесконечной погони за кайфом свой талант?

Отвязную пляжную комедию снял режиссер Хармони Корин.

«Дамбо»

Однажды в передвижном цирке родился необычный слоненок с огромными ушами. Сперва его сочли нелепым уродцем, но оказалось, что малыш умеет летать. Алчный владелец шапито хочет нажиться на волшебном слоненке, а богатый и эксцентричный создатель огромного парка развлечений жаждет заполучить такую диковину в свою коллекцию. И только дети, которые с самого начала заботились о малыше, любят его совершенно бескорыстно.

Игровую перезагрузку классического диснеевского мультфильма совершил знаменитый Тим Бёртон. Фильм не является пересказом мультика, это совсем другая история.