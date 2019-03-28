Екатеринбург, 28 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Абсолютное большинство земельных участков, выделяемых многодетным семьям в Свердловской области, не осваиваются. Об этом заявила и. о. первого замминистра управления госимуществом Свердловской области Елена Николаева на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Архип Иванович Куинджи. Бурьян. 1875

Таких «заброшенных» участков — около 95%, сказала чиновник.

«Лишь 5% осваиваются, но не по причине отсутствия инфраструктуры, а по ряду причин. Банально — до участка нужно доехать, нужна машина! А не все многодетные семьи имеют машину. Даже если они добрались туда на электричке, то чтобы посадить ту же картошку, нужна лопата. Лопату нужно провезти в той же электричке. Нужно привести картошку в виде саженцев. Это очень ресурсозатратно!» — заявила Николаева.

Напомним, в 2018 году многодетные семьи на Среднем Урале получили возможность требовать денежную компенсацию в 200 тысяч рублей вместо земельного участка от областных властей. Закон ввели потому, что количество снабженной необходимой инфраструктурой земли в области невелико.