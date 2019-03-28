Москва, 29 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, в Вооруженных силах РФ отмечают День специалиста юридической службы. В этот день в 1836 году Николай I утвердил учреждение Военного министерства, в котором впервые вводилась должность юридического консультанта.

Mil.ru Эмблема юридической службы ВС РФ

Военно-юридическая школа начала формироваться в России в начале XVIII века в ходе создания регулярной армии и флота. Тогда возникла потребность в военных специалистах таких узких направлений как аудиторы, войсковые фискалы и прокуроры.

В 1719 году в России появилась первая военно-юридическая школа. Петр I дал особый Указ взять в Военную коллегию для изучения аудиторских дел «из шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте и писать умеющих». Впоследствии, нескольких из них отправили за границу для обучения юридическим наукам.

Первым специальным военно-юридическим учебным заведением в России стала Аудиторская школа, созданная по указу Николая I в 1832 году. Она была предназначена «снабжать военно-сухопутное и морское ведомство аудиторами, образованными соответственно обязанностям сего звания». В 1878 году была создана специальная Военно-юридическая академия, которую ликвидировали после Октябрьской революции. Она возобновила свою работу в 1936 году, а спустя еще 20 лет была преобразована в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина (ныне Военный университет Министерства обороны РФ).

Сегодня военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах ВС РФ. Это вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры и органов военной юстиции. Также эти юристы осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К компетентности военных юристов относится также защита прав военнослужащих, определённых соответствующими документами.