Грозный, 28 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Чечне в 2019 году планируется открыть восемь школ. Они будут построены в двух городах и в четырех районах. Общая сумма денежных средств, которые получит регион от федерального центра на эти цели, составит 2 млрд 721 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

В четырех населенных пунктах будут построены школы на 720 ученических мест. Такие учебные заведения появятся в городах Шали и Аргун, а также в станице Шелковской и в селе Нижний Нойбер Гудермесского района.

Еще три школы, каждая на 600 мест, будут построены в селах Новый Энгеной и Герзель-Аул Гудермесского района, а также в селе Серноводское Сунженского района. И 220 детей смогут ходить в новую школу после ее открытия в селе Октябрьское Веденского района.

Напомним, в Чечне до сих пор остро стоит проблема с обеспеченностью школами, не решен вопрос с ликвидацией трехсменного обучения. Для полного покрытия потребности в ученических местах республике требуется 19 школ. По словам министра образования и науки ЧР Исмаила Байханова, они будут построены до 2021 года. С их открытием в республике будет создано 13 400 ученических мест.

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