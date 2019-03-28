Джакарта, 28 марта, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Торгово-промышленные палаты (ТПП) Индонезии и Саудовской Аравии изучают возможности сотрудничества между двумя странами, в том числе экспорта товаров, произведенных национальными малыми и средними предприятиями, сообщает Antaranews.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Здесь мы представляем конкурентоспособные продукты национальных малых и средних предприятий, которые готовы к экспорту», — заявил председатель ТПП Индонезии Фахри Таиб, добавив, что индонезийская продукция хорошего качества, особенно в сфере моды, ремесленных изделий, обуви, мебели и кулинарии.

С другой стороны, Саудовская Аравия импортирует из Индонезии большое количество бытовой техники, фармацевтических препаратов, бумагу, шины, продукты из пальмового масла.

Издание отмечает, что вторая двусторонняя деловая встреча прошла в Джакарте 26 марта 2019 года и была посвящена шести секторам взаимодействия, а именно: продукты питания и напитки, потребительские товары, информационные технологии, пластмассы и химикаты, энергетика и гостиничный бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в области расследования авиационных происшествий.