Скопье, 28 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. 27 марта в едином национальном электронном реестре Северной Македонии было опубликовано сообщение о том, что Министерство Обороны готовит поправки и дополнения к закону об обороне, в которых уточняются правила привлечения македонских военнослужащих к участию в миссиях НАТО.

Defense.gov Американские морские пехотинцы в составе войск НАТО. Косово. 1999

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», предполагается, что служащие македонской армии будут участвовать в миссиях НАТО на обязательной основе, а не по собственному желанию.

«Данное предложение сделает возможным отправку военнослужащих Республики Северная Македония за границу Республики Северная Македония для участия в операциях и миссиях НАТО на обязательной основе, а также беспрепятственное размещение сил и средств НАТО на территории Республики Северная Македония и транзит сил и средств НАТО через территорию Республики «, — говорится в сообщении Министерства обороны.

Закон будет подготовлен к 19 апреля.