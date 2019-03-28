Москва, 28 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В деле экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова ключевую роль сыграет экспертиза сделок по покупке энергетических активов и детализация претензий со стороны пострадавших, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Петр Данилов ИА Красная Весна Михаил Абызов

По его мнению, детализация должна доказать или опровергнуть заниженную оценку стоимости проданных компаний. Также детализация претензий укажет на уголовный или корпоративный характер конфликта прошлых и нынешних собственников.

«Это долгий процесс. И пока экспертиза не будет сделана и принята процессуальными органами, Абызов и его коллеги будут сидеть в СИЗО», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, задержанный 26 марта в Москве и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества, не признает своей вины.

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