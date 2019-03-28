В деле Абызова ключевую роль сыграет экспертиза сделок
Москва, 28 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В деле экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова ключевую роль сыграет экспертиза сделок по покупке энергетических активов и детализация претензий со стороны пострадавших, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
По его мнению, детализация должна доказать или опровергнуть заниженную оценку стоимости проданных компаний. Также детализация претензий укажет на уголовный или корпоративный характер конфликта прошлых и нынешних собственников.
«Это долгий процесс. И пока экспертиза не будет сделана и принята процессуальными органами, Абызов и его коллеги будут сидеть в СИЗО», — отметил политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, задержанный 26 марта в Москве и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества, не признает своей вины.
Читайте также: СГК передала силовикам документы, возможно, связанные с делом Абызова