Ярославль, 28 марта, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов считает недопустимым принятие решения об объединении Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Российского академического театра им. Ф. Г. Волкова в Ярославле без обсуждения этого вопроса в регионе.

Duma.yar.ru Алексей Константинов

«Сложившаяся ситуация с объединением театров у меня вызвала удивление. Принимаемое решение не было в достаточной степени ни согласовано, ни обсуждено ни с ярославцами, ни с руководством региона. Да, театр имени Волкова имеет федеральное подчинение, является федеральной собственностью. Но он является и частью истории Ярославля. В этом смысле он принадлежит всем ярославцам. Я понимаю возмущение жителей города и области, когда они вдруг узнали, что кто-то где-то уже всё решил. Я сам возмущён», — сказал Алексей Константинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению спикера ярославского парламента, любые административные новшества в работе театра имени Волкова не должны изменить его статус «первого русского драматического».