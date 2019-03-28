Москва, 28 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Торговая сессия, прошедшая 27 марта, закрылась незначительным снижением котировок нефти, однако пока чёрному золоту удается удерживаться выше отметки 67 долларов. Сегодня, 28 марта, торги стартовали с уровня 67,23, цены падали на 0,45% до 66,93, а по состоянию на 08:30 нефть торговалась по 67,02 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Снижение цен было вызвано вчерашней публикацией еженедельного отчета о запасах нефти министерства энергетики США. Вышедшие данные не подтвердили отрицательный прогноз, показав прирост на 2,8 млн баррелей. К тому же, до сих пор неясно, чем завершаться переговоры по разрешению торгового конфликта между США и Китаем, что также оказывает давление на нефтяные цены», — пояснил эксперт.

Однако в противовес имеется ряд факторов, способных вызвать рост котировок. В первую очередь это энергетический кризис в Венесуэле, парализовавший всю нефтедобывающую отрасль в стране. Кроме того, отказ от поставок американской нефти Южной Кореей по причине ее низкого качества может негативно отразиться на перспективах США в области экспорта нефти.

«28 марта не ожидается важных новостей по нефти. В ближайшее время существует риск отката нефтяных котировок до уровня $66,30−66,65, однако в долгосрочной перспективе потенциал для роста цен в область $70,50−70,90 не исчерпан», — считает Удилов.

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