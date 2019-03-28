Калуга, 28 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Прокуратура Ульяновского района Калужской области вместе с управлением Роспотребнадзора провела проверку соблюдения санитарного законодательства при организации детского питания в образовательных учреждениях. Как сообщила 28 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в столовых пяти школ района.

Eduurfo.ru В школьной столовой

Так, проверкой было установлено, что в школьных столовых пищу готовят из мяса кур и печени куриной глубокой заморозки, а также из мясных полуфабрикатов промышленного производства. Примерное меню не согласовано с территориальным органом Роспотребнадзора. Практически не осуществлялся контроль за температурным режимом при хранении продуктов, а для контроля за качеством поступающей продукции не проводился бракераж и не делались записи в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. В ходе приготовлении блюд не соблюдаются щадящие технологии. В ряде школьных столовых оборудование и посуда устарели и давно подлежат замене.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес директоров пяти образовательных организаций внесены представления, в отношении ответственных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Роспотребнадзор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в калужской школе № 5 в 2018 году охват учащихся горячим питанием снизился на 50%. Общественная комиссия Городской думы Калуги, проверившая работу школьной столовой, выявила нарушения: многие блюда не соответствовали нормативам.

По мнению депутата Городской думы Эльвиры Капитоновой, основный источник проблем связан с нормами федерального закона № 44, в котором главным критерием выбора поставщиков определена низкая цена. Так, чтобы выиграть конкурс на организацию школьного питания, «Торговый дом СПП» снизил цену на 50%. По мнению специалистов, и при начальной цене школьного питания в 30−40 рублей за завтрак и обед крайне сложно обеспечить детей качественными продуктами.