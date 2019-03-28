Лондон, 28 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Настольная карточная игра Communist Cats появилась в зарубежном магазине Etsy, о чём есть соответствующая информация на сайте. Из-за своей тематики проект тут же обратил на себя внимание игрового сообщества.

Фото с сайта Etsy.com Внешний вид игры Communist Cats

Действие «Коммунистических котов» проходит в вымышленном мире, где представители семейства кошачьих борются за власть в коммунистических партиях. Правда, среди игроков затерялся «предатель» — крыса, которую необходимо разоблачить. Выиграть можно тремя способами: «поймав» капиталистическую мышь, собрав 5 карт влияния или сыграв сверхсильную карту.

Игровая партия длится 6−10 минут, рассчитана на 2−6 человек, чей возраст — старше 10 лет.

Сбор на издание Communist Cats вёлся осенью 2018 года на краудфандинговой платформе Kickstarter. Создатели ставили финансовую цель в 700 фунтов стерлингов, а в результате не хватило всего 88 фунтов стерлингов до 8 000.

Сейчас на главном портале настольных игр BoardGameGeek «коты-коммунисты» получили рейтинг 7.3. Авторы игры не разглашают своих имён, публикуясь на краундфандинговой площадке под никнеймом Jackdaw Co, но рассказывают, что это их первый настольный проект: создатели занимались им на протяжении полугода.