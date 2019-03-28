Вашингтон, 28 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».

Встреча Майка Помпео с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Вашингтон. 2019

Чиновник отметил, что США делают всё, чтобы дать отпор усилиям России по вмешательству в выборы на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео также рассказал о том, что США предоставляют Украине не только летальное оружие, но и разведданные.

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