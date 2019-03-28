Улан-Удэ, 28 марта, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Из семи организаций, торгующих лесоматериалами в Улан-Удэ, ни одна не регистрирует сделки. Об этом сообщили ИА REGNUM активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) Бурятии по итогам рейда по выявлению незаконной продажи древесины. «Контрольная закупка» была проведена в августе 2018 года.

Donations_are_appreciated Лес. Бревна

«Каждая организация, осуществляющая торговлю пиломатериалами и древесиной, должна регистрировать сделки в системе ЛесЕГАИС. Если в системе сделки не зарегистрированы, значит, эта древесина неизвестного и, возможно, незаконного происхождения», — отмечают в пресс-службе движения.

Эксперты ОНФ проверили семь точек продаж в Улан-Удэ, в каждой из которых был закуплен пиломатериал и получен кассовый или товарный чек. Однако после их изучения выяснилось, что ни одна из семи организаций не зарегистрировала сделку купли-продажи в ЛесЕГАИС в день проведения рейда. Хотя по правилам декларация о сделках с древесиной должна быть зарегистрирована в период, не превышающий пяти рабочих дней со дня заключения первой сделки.

Причем три предпринимателя не зарегистрированы в данной системе совсем и не опубликовали ни одной сделки за весь период работы. Две организации внесли информацию в общей сложности по пяти сделкам, но указали объем — ноль кубометров.

Как отмечается, по итогам рейда в отношении шести предпринимателей возбуждены административные производства, а четырех из них уже привлекли к ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Можно предположить, что только дневной оборот организаций в разы превосходит эту сумму, благодаря чему незаконная продажа древесины, по всей видимости, не прекратится.

К тому же продажа пиломатериалов в столице Бурятии является лишь верхушкой айсберга, под которым скрываются гигантские объемы незаконного вывоза леса-кругляка. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня сложилась ситуация, когда цена экспортируемых пиломатериалов ниже, чем за необработанную древесину. По словам зампреда правительства республики Петра Мордовского, экспортеры скупают лес по 9−10 тыс. рублей за кубометр, а экспортируют — по 2−4 тыс. руб. Чего, как он сам отметил, не должно быть.

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Первым шагом для радикального решения проблемы может стать запрет на вывоз леса-кругляка — такое предложение выдвинул губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Кроме того, он предложил установить в действующем законодательстве ставки вывозных таможенных пошлин на грубообработанные пиломатериалы.

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