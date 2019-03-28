Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 марта, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области в микрорайоне Чкаловский женщина обнаружила на мусорной площадке вблизи домов патроны различного калибра и предмет, похожий на гранату гранату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Росгвардии.

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На место прибыли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, которые оцепили место находки до прибытия инженерно-технического отделения ОМОН.

«Установлено, что найдено 6 магазинов к автомату Калашникова, 11 взрыв-пакетов, патроны 5,6 мм для спортивного оружия в количестве 192 шт., боевые патроны различного калибра в количестве 38 шт., холостые патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм, патроны для травматического оружия калибра 8 мм, граната учебная УРГ-Н, запал учебный», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском управлении Рогвардии.

Боеприпасы переданы в полицию для направления на исследование и установление обстоятельств произошедшего.