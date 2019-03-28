Сеул, 28 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Южной Корее увеличился объем продаж интернет-магазинов из-за загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами, сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики.

Электронный магазин

Согласно опубликованным данным, в феврале 2019 года продажи крупных ретейлеров страны упали на 0,4%. Объем продаж интернет магазинов увеличился на 12%, а продажи в оффлайн-магазинах сократилось на 7,1%.

Объем продаж интернет магазинов-посредников увеличился на 13,4%, в частности увеличились продажи бытовой техники, электроники и бытовых товаров.

Продажи электронных товаров увеличились на 62,2% на фоне спроса на офисную технику и очистители воздуха.

Объем продаж круглосуточных магазинов увеличился на 3,7%, в то время как объем продаж в супермаркетах сократился на 3,1%, продажи крупных торговых центров — на 8,1%, на рынках — на 13,7%.

Розничная торговля, розницаили ретейл — продажа товаров (услуг) небольшим количеством, поштучно. Осуществляется через предприятия розничной торговли.