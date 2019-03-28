Пермь, 28 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В Пермском крае в рамках проекта, направленного на развитие киноиндустрии, власти заявили о поддержке местных кинопроизводителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона, на территории края будет внедряться система рибейта — механизма поддержки кинопроизводства и взаимодействия с внешними студиями. Документ уже готовится для рассмотрения правительством Прикамья.

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По данным минкульта края, при условии съёмок на территории региона и работы с местными подрядчиками компании смогут вернуть часть затрат на строительство декораций, аренду транспорта, вознаграждение актёров и массовки, отплату проживания, питания, приобретения материалов и т.д. Давать заключение о том, какие компании смогут получить рибейт, будет определять специально созданная кинокомиссия.

Стоит отметить, в планах краевой власти и расширение сети социальных кинозалов и увеличение потока зрителей. К 2022 году на территории Прикамья согласно программе будет действовать 92 таких кинозала в 46 муниципальных образованиях. В них намерены демонстрировать документальные и художественные ленты, как отечественного, так и зарубежного производства. Чиновники прогнозируют увеличение кинозрителей — со 100 тысяч в 2018 году до 500 тысяч в 2024 году.