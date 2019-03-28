Курган, 28 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В Курганской области упали доходы населения и выросли цены. Региональный департамент экономического развития подвёл итоги за январь — февраль 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

В январе 2019 года среднедушевой денежный доход населения Зауралья составил 14 727 рублей, или 94,8% к аналогичному периоду 2018 года. Реальные денежные доходы с начала 2019 года уменьшились на 10,8%. В январе 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 27 616,3 рубля. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) увеличилась на 1,5% к январю 2018 года.

Отметим, что Росстат, в отличие от департамента, сообщает о средней зарплате работников организаций в Зауралье в размере 30 471 рубль.

Потребительские цены на товары и услуги, по данным департамента экономического развития Курганской области, с начала 2019 года выросли на 1,6%, в том числе на продовольственные товары — на 2,7%, на непродовольственные товары — на 1,1%, на платные услуги — на 0,6%.

Более всего подорожали овощи и хлеб — на 11,8% и 5,5% соответственно. Максимальный рост цен из непродовольственных товаров произошел на медикаменты — на 2,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области с 1 января 2019 года возросла на 4,3% и составила 3 904 рубля. Это на 4,9% ниже, чем по России, и на 9%, чем по Уральскому федеральному округу.