Новосибирск, 28 марта, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Проект Ледового дворца спорта, который должен быть построен в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею, получил положительную оценку Главгосэкспертизы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nso.ru Проект ЛДС в Новосибирске

«Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится на сайте Главгосэкспертизы РФ.

Отмечается, что после проведения МЧМ в 2023 году ЛДС станет базой для развития массового спорта в регионе.

Согласно описанию, на левом берегу реки Обь в Новосибирске должна появиться шестиэтажная ледовая арена общей площадью 55 490 кв. м (шестой этаж — технический), а также камеры хранения, транспортные контрольно-пропускные пункты и два павильона досмотра. Основная арена сможет вместить 10,5 тысяч зрителей. Рядом будут оборудованы универсальный игровой зал и малая тренировочная площадка с временными трибунами на 200 мест.

Проект предусматривает создание на территории всего комплекса комфортных условий для людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансироваться строительство будет из средств федерального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ЛДС в Новосибирске должно начаться в апреле 2019 года, а завершится к лету 2022 года. На его строительство из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей. Из них в 2019 году — 300 миллионов рублей, в 2020 году — 1,4 миллиарда, в 2021 году — 1,8 миллиарда». Такие цифры ранее озвучил вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

В региональном бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг. заложено 500 млн рублей.

Стоит отметить, что новосибирские общественные активисты ранее уже выходили на пикет с требованием перенести строительство нового ЛДС с левого берега реки Обь, чтобы не пришлось за день вырубать лес, который рос в пойме реки десятилетиями.

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