Магнитогорск, Челябинская область, 28 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Пострадавшие при обрушении рано утром 31 декабря в Магнитогорске седьмого подъезда десятиэтажки. получили в общей сложности 208 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в областном министерстве социальных отношений.

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Средства поступили из разных источников. 55 млн получили из федерального бюджета, 76,8 — областного, а ещё 76,9 млн предоставило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Компенсации получили семьи погибших, пострадавшие, потерявшие своё имущество. Общий размер выплат составил до 3 млн рублей. Кроме того, по 10 тыс. рублей из каждого источника получили единовременно те граждане, условия жизнедеятельности которых из-за ЧП были нарушены.

Ещё 61 млн рублей был собран на благотворительный счёт. Средства были направлены на помощь с наймом жилья, организацией похорон, оплатой госпошлины и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, седьмой подъезд обрушился рано утром 31 декабря. Это произошло после взрыва. Погибли 39 человек, из которых шестеро детей.