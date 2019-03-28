Ярославль, 28 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Директор ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Алексей Турукалов заявил о том, что министр культуры Владимир Мединский был дезинформирован об «инициативе снизу» в вопросе объединения театров. Это следует из его обращения к ярославцам, опубликованного на странице театра в Facebook.

Volkovteatr.ru Алексей Турукалов

Турукалов сообщил, что «инициатива» обсуждалась 26 марта, то есть за день до пресс-конференции, где Мединский озвучил решение о слиянии Волковского и Александринки. В обсуждении участвовал «творческий совет» театра в присутствии замминистра культуры. Как полагает Турукалов, этот орган не легитимен. Кроме того, никаких решений не было подписано.

«21 марта 2019 года художественный руководитель театра Евгений Марчелли принес мне служебную записку о необходимости создания приказом директора творческого совета театра. При этом он уточнил, что таким образом возобновляется совет, имевший место быть в 2014 году. Я попросил своих подчиненных проверить, есть ли Положение о творческом совете театра. Замдиректора театра Т. Цветкова через некоторое время сообщила, что в подписанном варианте его нет. 25 марта стали поступать вопросы, подписал ли я Приказ о создании творческого совета, я ответил, что сначала нужно создать Положение о нём и не вижу необходимости в спешке», — написал директор театра им. Ф.Г. Волкова Алексей Турукалов.

26 марта в театр приехал замминистра культуры Павел Степанов.Он встречался с «творческим советом», в который вошли 10 актеров.

«Мы услышали информацию, что вновь возобновились разговоры об объединении театров Волковского и Александринского. Для того, чтобы взвесить все преимущества объединения, необходимо получить от творческого совета театра имени Волкова согласие на подобный диалог… Казалось, что информация носит совещательный характер… 27 марта как гром среди ясного неба информация об объединении театров, которая 26 марта казалась дискуссионной, прозвучала из уст Министра РФ Владимира Мединского», — написал директор театра.

Турукалов полагает, что объединение театров — инициатива художественного руководителя Ярославского театра им. Волкова Евгения Марчелли.

«Каким чудом происходящее 26 марта на совещании в Волковском театре в итоге было донесено до Министра культуры РФ как «инициатива снизу», я не знаю. Завершая свое обращение к вам, ярославцы, я хочу еще раз подчеркнуть: Приказа о создании творческого совета театра имени Волкова, на котором настаивал Е. Марчелли накануне, я не издавал и не подписывал. Ни коллектив Волковского театра, ни данный условный творческий совет из десяти артистов нашего театра 26 марта не подписывали документов о «полезности объединения», — пишет директор театра Алексей Турукалов.

Судя по этому обращению, ситуация с объединением наложилась на конфликт недавно назначенного директора Волковского театра Алексея Турукалова с художественным руководителем Евгением Марчелли.

Между тем ситуация продолжает развиваться. 28 марта состоится встреча труппы театра с Евгением Марчелли. Она будет открытой для прессы. Пока что сами актеры не заявили о своей позиции.