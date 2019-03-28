Эрбиль, Ирак, 28 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Патриотический союз Курдистана (ПСК) провел очередную встречу с Демократической партией Курдистана с целью заключения соглашения о формировании правительства в Иракском Курдистане, сообщает 28 марта Kurdistan.ru.

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Стороны по-прежнему не могут договориться о разделении министерских портфелей в автономии, несмотря на то, что парламентские выборы прошли еще в сентябре 2018 года.

Встреча прошла в городе Сулеймания — территория, на которой влияние ПСК наиболее высоко. Руководство ДПК попыталось убедить вторую по значимости партию Иракского Курдистана присоединиться к правительству. По предварительным данным, встреча не принесла искомых результатов.

Напомним, в конце сентября 2018 года в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, победу на которых одержала Демократическая партия Курдистана, однако, получив 45 мест в законодательном органе региона, партия не смогла набрать большинства, что вынуждает ее вступать в союз с оппозицией.