Нью-Йорк, США, 28 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Компания Apple извинилась перед пользователями за клавиатуру нового MacBook. Об этом 27 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

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Автор издания написала свою заметку с неисправными клавишами «E» и «R», тем самым продемонстрировав известную проблему, при которой некоторые клавиши перестают работать. Представители производителя сообщили, что они знают о проблемах клавиатур третьего поколения, с которыми сталкиваются некоторые пользователи MacBook, и сожалеют о них.

При этом в компании отметили, что подавляющее большинство владельцев устройств имеют положительный опыт работы с этими клавиатурами. Компания предложила своим клиентам обращаться в сервисные центры AppleCare при возникновении любых проблем.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: после того, как Apple провела презентацию новых сервисов, её акции потеряли два процента в цене. Мероприятие компания провела 25 марта 2019 года.