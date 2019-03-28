Каракас, 28 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Возгорание на венесуэльской гидроэлектростанции Эль-Гури было вызвано обстрелом из ружья. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает новостной портал Tenemos Noticias.

Без электричества

Нападение на автотрансформатор гидроэлектростанции Эль-Гури было произведено «выстрелами из ружья, вероятно, действиями наемника», сказал Мадуро 27 марта. Эль-Гури поставляет 70% электроэнергии для страны.

Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо подчеркнул, что ущерб был причинен «более серьезный, чем может представить себе венесуэлец».

Как сообщало ИА REGNUM, очередной блэкаут оставил несколько миллионов жителей Венесуэлы без электричества 27 марта. Не работают больницы, школы, пострадал нефтяной экспорт.